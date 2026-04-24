Ярмарка вакансий прошла в Котельниках
Накануне Дня труда Подмосковья более 20 работодателей представили свои предприятия на ярмарке в доме культуры «Белая Дача». Среди них — промышленные производства, банки, службы ЖКХ и социальные учреждения.
На ярмарке предлагали вакансии для разного уровня подготовки. Востребованы рабочие специальности: водители, грузчики, технический персонал. В коммерческом секторе ищут менеджеров по продажам. Есть вакансии в аэропорту Домодедово и «Мострансавто» — с дополнительными мерами поддержки.
Отдельный блок составила бюджетная сфера. В местную поликлинику требуются врачи и медсестры, в школы — учителя и воспитатели. Коммунальные службы предлагают вакансии от дворников до машинистов спецтехники.
Ярмарку посетил глава Котельников Михаил Соболев. Он ознакомился с кадровыми потребностями и пообщался с работодателями и соискателями.
Организаторы мероприятия — Кадровый центр Подмосковья и администрация округа — напоминают: поддержку можно получить в любое время, и не только на ярмарке.
«К нам могут обратиться любые категории граждан, и мы расскажем, чем можем помочь, оказать содействие в регистрации на портале „Работа России“, помочь в оформлении подачи заявления на получение государственной помощи в виде субсидии», — рассказала старший инспектор отдела по работе с клиентами № 2 Кадрового центра Подмосковья Ольга Сухарева.
Новым направлением на выставке стали образовательные площадки. В этом году к проекту присоединились колледжи Москвы и Подмосковья. Среди посетителей было много школьников и студентов. Для них предлагают стажировки, подработку и сезонные проекты. Например, в центре «Призма» готовы брать ассистентов с 14 лет.
После осмотра ярмарки жители могли написать свои предложения по развитию городского округа Котельники. Все наказы направят депутатам партии «Единая Россия».