Ярмарка вакансий прошла в Котельниках

Накануне Дня труда Подмосковья более 20 работодателей представили свои предприятия на ярмарке в доме культуры «Белая Дача». Среди них — промышленные производства, банки, службы ЖКХ и социальные учреждения.

На ярмарке предлагали вакансии для разного уровня подготовки. Востребованы рабочие специальности: водители, грузчики, технический персонал. В коммерческом секторе ищут менеджеров по продажам. Есть вакансии в аэропорту Домодедово и «Мострансавто» — с дополнительными мерами поддержки.

Отдельный блок составила бюджетная сфера. В местную поликлинику требуются врачи и медсестры, в школы — учителя и воспитатели. Коммунальные службы предлагают вакансии от дворников до машинистов спецтехники.

Ярмарку посетил глава Котельников Михаил Соболев. Он ознакомился с кадровыми потребностями и пообщался с работодателями и соискателями.

Организаторы мероприятия — Кадровый центр Подмосковья и администрация округа — напоминают: поддержку можно получить в любое время, и не только на ярмарке.