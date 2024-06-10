Ярмарка вакансий прошла в колледже «Подмосковье». В ней приняли участие 45 компаний — партнеров учреждения из Клина и Солнечногорска.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, в ярмарке приняли участие представители компании по производству горфокартона «Челны Упак», транспортная компания «ФМ Ложистик», производство стеклянных жидкостных термометров «Термоприбор» и другие.

Студентов поприветствовала глава округа Алена Сокольская и директор колледжа Антонина Юдина. Они отметили значимость трудоустройства и профессионального роста.

На ярмарке вакансий будущие выпускники смогли встретиться с потенциальными работодателями и задать интересующие вопросы.

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