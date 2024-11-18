Ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Дубна» 23 ноября

Ярмарку вакансий проведут в особой экономической зоне «Дубна» 23 ноября. Участники смогут изучить предложения от 30 компаний.

Вакансии представят 30 высокотехнологичных компаний особой экономической зоны, рассказали в региональном Мининвесте. Предприятия ищут специалистов в области IT, инженерии и управления. Им предложат высокую зарплату, обучение, соцпакет и возможности карьерного роста.

Участники ярмарки смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичные собеседования, а также узнать о стажировках, посетить лекции и получить консультации.

Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.