Ярмарка вакансий пройдет в Химках 27 июня

Фото: Администрация г.о Химки

Всероссийская ярмарка вакансий пройдет в коворкинге «Наше место» в Химках 27 июня. Представители организаций округа предложат жителям округа сотни вакансий.

Гости ярмарки смогут принять участие в мастер-классах по профессиям и прослушать лекции на тему квалификационных курсов и дополнительного образования. Также их научат правильно составлять резюме и вести себя на собеседованиях. Выступления подготовили 32 местные компании.

«Такие события в нашем округе важны. Не каждый знает, как правильно подготовить себя перед походом на собеседование, а также, какие вакансии сейчас наиболее актуальны», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Среди приглашенных спикеров будут сотрудники научно-производственных объединений и организаций округа. Встреча пройдет 27 июня в 11:00 в коворкинге «Наше место», расположенном в торговом центре «МЕГА Химки».

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