Ярмарка вакансий пройдет в Дубне 26 апреля

В Особой экономической зоне «Дубна» проведут масштабное кадровое событие. На нем работодатели смогут пообщаться с потенциальными кандидатами на разные должности.

В этом году ярмарку вакансий посвятят 20-летию создания ОЭЗ. Она пройдет 26 апреля.

Инвесторы уже создали 9,5 тысячи рабочих мест. Однако территория расширяется и профессиональные специалисты требуются вновь.

В среднем за год в ОЭЗ «Дубна» трудоустраиваются около 400 человек. Всего в 2024 году в подобных мероприятиях приняли участие более 700 жителей Дубны, Дмитрова и других населенных пунктов Московской и Тверской областей. Представители предприятий представили около 300 вакансий и провели до тысячи собеседований.

Сейчас ищут как представителей рабочих специальностей, так и профессионалов в сфере производства и промышленности, информационных технологий, медицины и фармацевтики.