Ярмарка вакансий на летний период для молодежи прошла в Серпухове

В Центре профориентации и трудоустройства молодежи прошла ярмарка вакансий. Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет записались на летнюю занятость, которая продлится три месяца.

Как и обычно, подростки займутся благоустройством территорий городского округа Серпухов: парков, скверов, стадионов, монастырей и других общественных мест. Всего для работы подготовлено более 37 объектов. В этом году к ним добавились Серпуховский историко-художественный музей и детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Под руководством Надежды Ереминой Центр профориентации и трудоустройства молодежи уже почти 30 лет помогает школьникам получить первый опыт работы.

Для ребят это возможность не только заработать первые деньги, но и научиться работать в коллективе, а также внести свой вклад в развитие округа. Летом традиционно проводится лагерь труда и отдыха, где 48 подростков в течение двух месяцев смогут интересно и с пользой провести время, участвуя в экскурсиях, тренингах, играх и других мероприятиях.

Летняя занятость помогает молодежи понять ценность труда и развить навыки финансовой грамотности.

Заработок участников зависит от отработанных часов и составляет примерно 10 тысяч рублей. За лето около 500 серпуховских школьников смогут пройти трудовую практику на базе Центра.