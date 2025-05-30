Ярмарка вакансий и выставка предприятий прошли в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» в городском округе Воскресенск открылась ярмарка вакансий и выставка «Промышленный потенциал Воскресенска». В мероприятии приняли участие более 30 местных компаний и предпринимателей.

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин подчеркнул, что регулярное проведение подобных мероприятий создает благоприятные возможности для профессионального развития жителей, что положительно скажется на социально-экономическом состоянии округа и его дальнейшем развитии. Администрация продолжит поддерживать инициативы, направленные на мотивацию и укрепление кадрового потенциала Воскресенска.

Главная задача ярмарки — познакомить жителей с доступными рабочими местами и условиями труда на предприятиях Воскресенска.

В рамках выставки-ярмарки посетители получили возможность узнать о деятельности предприятий, пообщаться с их сотрудниками и руководителями, а также получить советы по прохождению собеседований и составлению эффективного резюме.

Организаторами выступили администрация городского округа Воскресенск, Воскресенская торгово-промышленная палата, Союз «Деловое сообщество „Воскресенск“ и Совет директоров предприятий округа.

Напомним, что выставка продолжит работу 31 мая, с 10:00 до 15:00.