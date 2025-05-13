Ярмарка вакансий и выставка предприятий пройдут в Воскресенске 30 и 31 мая

Во Дворце культуры «Химик» 30 и 31 мая пройдут ярмарка вакансий и выставка «Промышленный потенциал Воскресенска». Жителям расскажут о доступных рабочих местах и условиях труда.

Участниками мероприятий станут средние и крупные промышленные предприятия Воскресенска. На ярмарке проведут мастер-классы, на которых руководители кадровых подразделений компаний обучат посетителей нюансам трудоустройства. Гости мероприятия узнают, как выглядеть на собеседовании и как составлять продающее резюме. Все это повысит шансы кандидатов на получение желаемой должности.

Ярмарка и выставка «Промышленный потенциал Воскресенска» пройдут 30 и 31 мая по адресу: город Воскресенск, Дворец культуры «Химик», площадь Ленина, дом № 1. График работы: 30 мая с 10:00 до 18:00 часов и 31 мая с 10:00 до 15:00 часов. Подробности можно уточнить у специалистов оргкомитета по телефону: +7(916)282-18-56 или в группе Вконтакте: https://vk.com/delsobvsk.