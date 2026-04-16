Ярмарка вакансий и трудоустройства прошла в Павлово-Посадском техникуме

Студенческую ярмарку вакансий организовали в Павлово-Посадском техникуме в рамках всероссийской акции «Работа России. Время возможностей». Всего в ней поучаствовали более 400 учащихся и гостей учреждения.

Мероприятие организовал Центр содействия трудоустройства выпускников техникума при поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки региона. К участникам обратилась заместитель директора по УВР Екатерина Усачева. Она отметила, что такие мероприятия дают студентам ценный опыт.

Гостями ярмарки также стал заместитель главы округа Сергей Балашов. Он подчеркнул, что взамодействие с компаниями региона дает возможность студентам узнать больше о требованиях рынка.

Участникам предоставили более 250 вакансий от партнеров-работодателей. В их числе «Мособлэнерго», «Коммунальные системы Московской области», «Ультрадекор», «РТК-ЭЛЕКТРО-М», «Павлово-Посадский гофрокомбинат», «Россети Московский регион» и другие.

«Формат ярмарки позволил студентам напрямую пообщаться с представителями работодателей, получить оперативную информацию о требованиях и условиях труда, а также оставить резюме и записаться на последующие собеседования. Многие участники договорились о дальнейших встречах и стажировках», — отметили в Минобразования Подмосковья.

В программу также вошли консультационные плозадки по составлению резюме и подготовки к собеседованиям. Эксперты рассказали ребятам о типичных ошибках и подсказали, как выделить свои сильные стороны.