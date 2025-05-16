Ярмарка вакансий для студентов вузов и колледжей пройдет в Коломне 30 мая

В Городском округе Коломна при поддержке местной администрации пройдет масштабная ежегодная ярмарка вакансий, ориентированная на студентов старших курсов вузов и колледжей. Будущим выпускникам представят возможности трудоустройства крупные и средние промышленные предприятия Коломны и Озер.

Заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный подчеркнул, что на мероприятие приглашены представители ведущих предприятий округа, среди которых Конструкторское бюро машиностроения, Коломенский завод, компании «АДЛ», «Станкотех», «Седрус» и другие. Работодатели расскажут о востребованных специальностях, условиях работы и уровне заработной платы.

Посетить ярмарку смогут все жители муниципалитета, ищущие работу, независимо от возраста и образования. Мероприятие состоится 30 мая в арт-квартале «Патефонка» на Уманской улице, 3Д. Начало в 12:00. Вход свободный, без ограничений по возрасту.