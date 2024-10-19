Ярмарка вакансий для студентов колледжей прошла в Коломне

Студентам Коломны и Озер представили разнообразные варианты трудоустройства на ярмарке вакансий в арт-квартале «Патефонка». Здесь молодежь могла пообщаться с работодателями и лично задать любые интересующие их вопросы.

В ярмарке поучаствовали студенты колледжа «Коломна» и аграрного колледжа. Им представили вакансии на 38 крупных и средних предприятиях Коломны и Озер: это «Коломенский завод», «Коломнахлебпром», «КБМ», «Торговый Дом АДЛ», «Тепло Коломны», «Мострансавто» и ряд других.

Ребятам рассказали об условиях работы, зарплатах и трудовых гарантиях. Также многие варианты предполагают совмещение учебы с работой по специальности. Каждый мог пройти собеседования и получить предложения о прохождении практики.

Представители предприятий отметили, что ярмарка вакансий — это отличный формат встречи с соискателями, так как охватывает тысячи заинтересованных студентов.

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