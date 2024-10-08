Ярмарка в поддержку участников СВО прошла в школе № 2 в Дмитрове

В рамках муниципального проекта «80 добрых дел для Победы», инициированного главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным, в Дмитровской школе № 2 состоялась благотворительная ярмарка. Мероприятие было направлено на поддержку участников специальной военной операции и объединило учеников, их родителей и педагогов.

Каждый класс с энтузиазмом подошел к оформлению своего торгового места, стараясь сделать его ярким и оригинальным. Ученики проявили себя как искусные продавцы, приглашая гостей с шутками и прибаутками. Прилавки были полны разнообразных «вкусных товаров», которые радовали своим ассортиментом. Каждый желающий мог приобрести понравившийся товар по символической цене.

«Осенняя ярмарка стала для ребят настоящим праздником, наполненным яркими эмоциями. Они были очень рады, что смогут внести свой вклад в поддержку участников специальной военной операции. На призыв о помощи нашим военнослужащим откликнулись все. Мы искренне благодарим всех участников благотворительной ярмарки: детей, родителей и учителей. Вместе мы — сила!» — поделилась директор школы Юлия Филиппова.

Вырученные средства будут направлены на приобретение материалов для маскировочных сетей и гуманитарную помощь бойцам СВО. Это мероприятие стало важным шагом в поддержке военнослужащих и продемонстрировало единство и сплочённость школьного сообщества.

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