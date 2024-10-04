Ярмарка в поддержку участников СВО прошла в Орудьевской школе в Дмитрове

В Орудьевской школе в Дмитровском округе организовали благотворительную ярмарку в поддержку участников специальной военной операции «Дары осени». Дети и родители все собранные средства направят на приобретение утеплителей.

Директор школы обратилась к участникам ярмарки и поблагодарила их.

«Мы не должны забывать совершать добрые поступки и не оставлять без помощи тех, кто стоит на защите нашей Родины!» — сказала Вера Васильевна.

Ярмарку организовали родители, дети и педагоги. Они собрали средства на покупку дизельных автономных тепловых пушек, укрывной пленки и утеплителя для изготовления блиндажей.

Также был объявлен конкурс на самый красивый яблочный пирог. Лучшие кондитерские изделия отметили грамотами. Их передадут учителям в подарок к профессиональному празднику.

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