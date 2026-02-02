Ярмарка учебных заведений прошла в Пушкино

Более 1500 школьников и их родителей пришли на ярмарку образовательных организаций. Она прошла 31 января в образовательном комплексе № 9 в рамках проекта «Семь шагов к профессии».

На выставке собрались представители 21 колледжа и вуза из Москвы и Подмосковья. Они рассказали о программах по педагогике, транспорту, инженерии, туризму и творческим специальностям.

«Главная цель — живой диалог. Школьники могли сразу задать вопросы и получить четкие ответы, а не искать информацию в интернете», — отметили организаторы.

Для учеников 9–11 классов провели профориентационные мастер-классы. Им подробно объяснили условия поступления, перечислили олимпиады и другие возможности для абитуриентов.

Такие встречи помогают старшеклассникам сделать осознанный выбор и уверенно начать взрослую жизнь.