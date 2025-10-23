Ярмарка учебных мест прошла в кинотеатре «Молодость» в Пущиние

В Пущине городского округа Серпухов прошла ярмарка учебных мест. Организаторами стали администрация муниципалитета, управление молодежной политики, комитет по образованию, Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, а также центр «Вертикаль».

Участников поприветствовала муниципальный депутат Надежда Еремина. Она отметила, что мероприятие направлено на подготовку молодежи к осознанному выбору профессионального пути и реализуется в рамках проекта «Билет в будущее» нацпроекта «Молодежи и дети».

Ярмарку посетили старшеклассники образовательного комплекса «Пущино» и представители 20 профессиональных образовательных учреждений из Серпухова, Москвы и Тулы. Ребята получили подробную информацию о профессиях, факультетах, специальностях, формах обучения, подготовительных курсах и условиях приема в учебные заведения. Школьникам предложили пройти диагностику по профориентации и поучаствовать в мастер-классах. Им также выдали информационные буклеты и памятки с указанием официальных онлайн-сообществах колледжей и вузов.

Организаторы отметили, что ярмарка помогла сделать осознанный выбор профессии, исходя из потребностей и запросов на рынке труда в Серпухове.