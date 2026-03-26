Ярмарка учебных мест для старшеклассников прошла в Подольске

Ежегодное профориентационное мероприятие для школьников Подольска состоялось в холле концертного зала администрации округа. Девятиклассникам рассказывали о своих направлениях представители 12 колледжей и трех высших учебных заведений городского округа.

Будущие абитуриенты и их родители общались с преподавателями и студентами, брали для изучения буклеты с информацией об образовательных программах, формах обучения, правилах и сроках подачи документов. Все желающие могли получить консультации по востребованным специальностям и стать участниками мастер‑классов — придумать дизайн для магнита, сделать искусственное дыхание манекену и поиграть в мини-футбол.

В мероприятии приняли участие свыше 1400 школьников. Для каждого из них это лишь начало большого пути. Теперь главное — сделать первый шаг: начать изучать, пробовать, мечтать и идти к цели.

Также в Подольске пройдет общегородское родительское собрание, на котором специалисты расскажут уже для родителей об учебных заведениях округа.