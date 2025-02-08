Ярмарка трудоустройства прошла в торгово-промышленной палате в Дмитрове

Почти 90 вакансий представили работодатели на первой в этом году ярмарке трудоустройства в Дмитровском округе. Ее организовал Кадровый центр Подмосковья.

Поддержали проведение мероприятия администрация Дмитровского муниципального округа и местная торгово-промышленная палата.

Участниками стали 17 организаций из различных сфер. Они представили вакансии на 653 рабочих места.

«В округе сохраняется очень низкий уровень безработицы — признанных безработными в округе чуть более 120 человек, и ярмарка трудоустройства — прекрасный помощник в поиске варианта работы, так как здесь происходит личный контакт соискателя и представителя кадровой службы предприятия», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Светлана Тарасова.

Так, в округе требуются представители рабочих профессий. Помимо достойной зарплаты, работодатели предлагают расширенный соцпакет.

«Ярмарка трудоустройства — это не просто возможность найти работу, а шанс стать частью сильного и развивающегося сообщества. В нашем округе множество предприятий, которые не только предлагают достойные рабочие места, но и заботятся о своих сотрудниках, предоставляя транспорт, питание и жилье», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Гостями ярмарки стали 260 человек, в том числе студенты Дмитровских образовательных учреждений. Также тренинг по развитию навыков для посетителей провели специалисты Кадрового центра.

«Планируем расширить площадку для проведения ярмарок вакансий, так как предприятий и учреждений, желающих участвовать в ярмарке трудоустройства, в разы больше», — добавил начальник отдела кадрового консультирования Кадрового центра Подмосковья Денис Давыдов.