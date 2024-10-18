Ярмарка трудоустройства пройдет в Одинцове 24 октября

Ярмарка трудоустройства пройдет в поселке Большие Вяземы на базе автотехцентра «Волин» 24 октября. Там проведут мастер-классы и тренинги, а также представят актуальные вакансии на 35 предприятиях.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ярмарка пройдет в рамках фестиваля рабочих профессий в автомобилестроении. Гости смогут ознакомиться с вакансиями от 35 предприятий.

Сотрудники кадрового центра расскажут о том, как можно бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию, а также поучаствовать в тренингах и получить выплату на открытие собственного дела.

В 12:00 и 15:00 коуч Денис Бучкин поможет участникам встречи правильно расставить приоритеты и выстроить карьеру.

Для гостей также проведут мастер-классы, а для студентов состоятся конкурсы профессионального мастерства.

Добраться до фестиваля можно будет на автобусах, которые будут следовать из Одинцова каждые полчаса с 08:00.

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