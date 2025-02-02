Ярмарка трудоустройства пройдет в Дмитрове 6 февраля

В конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты 6 февраля все желающие смогут узнать об актуальных предложениях на рынке труда. На ярмарке трудоустройства 13 предприятий представят соискателям свыше 550 вакансий.

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Сергея Матреничева, мероприятие особенно полезно для старшеклассников, выпускников и студентов вузов и ссузов.

«Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», — пояснил он.

Среди работодателей, которые представят соискателям вакансии, Московское речное пароходство, Дмитровский мебельный комбинат, Дымовское колбасное производство, Дмитровский завод гибкой упаковки, Дмитровский молочный завод и другие.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья проконсультируют всех желающих, расскажут о профориентации и бесплатном обучении, а также о возможности записаться на онлайн-тренинги. Помимо этого, участников мероприятия проинформируют о том, как получить единовременную выплату на открытие собственного дела и записаться на тренинг по мягким навыкам, который проведут профессиональные коучи.

Ярмарка трудоустройства пройдет 6 февраля с 12:00 до 16:00 на Профессиональной улице, дом № 1а.

Отметим, что мероприятие организовали при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.