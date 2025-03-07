Ярмарка трудоустройства для студентов прошла в Красногорске

В Московском областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, расположенном в Красногорске, состоялась традиционная ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие не только предприятия округа, но и представители федеральных учреждений, организаций и агентств.

По словам начальника отдела профориентации и трудоустройства филиала Дарьи Катковой, такие ярмарки организуются прежде всего для студентов. Они помогают молодым людям определиться с местом прохождения практики, найти работу, лучше понять рынок труда и освоить навыки общения с потенциальными работодателями.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало выступление выпускницы филиала Александры Бондаревской, старшего специалиста по подбору и адаптации персонала стаффинговой группы Ancor. В своей лекции «От студента к профессионалу: пошаговый план действий» она рассказала о собственном опыте построения карьеры, который начался именно с ярмарки вакансий. Будучи студенткой, Александра договорилась о стажировке в компании, а затем успешно совмещала работу с учебой на старших курсах.

Ее история вдохновила участников мероприятия: возможно, опыт Александры станет примером для нынешних студентов, а ее советы помогут им уверенно строить профессиональный путь.