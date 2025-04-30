Ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Чехове в мае

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В мае жители и гости округа смогут купить фермерские и сельскохозяйственные товары на двух площадках города. В продаже будут представлены фермерская продукция, мясные и рыбные деликатесы, мед, сухофрукты, текстиль для дома, одежда и обувь для всей семьи и многое другое.

Приобрести товары с 12 по 18 мая можно будет на проезде улицы Чехова, вблизи дома № 3.

С 19 по 25 мая новой локацией проведения станет площадь перед торгово-развлекательным центром «Карнавал» на Московской улице, 96. Время работы ярмарок — с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Ярмарка «Товары регионов России» проходит во всех муниципальных образования Московской области. Для жителей это отличный шанс приобрести фермерские продукты из разных уголков страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.