Ярмарка товаров ручной работы прошла в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина на фестиваль молодежной культуры «Маркет Бочка» 20 и 21 сентября привезли уникальные товары ручной работы. Мастера представили одежду, керамику, крафтовый сыр, украшения и многое другое.

Особое внимание привлекало парфюмерное ателье с широким выбором ароматов. Также покупателям была предложена детская одежда с вышивкой и вязаные изделия для взрослых. Гости маркета могли приобрести одежду с ручной росписью: куртки, пиджаки, рубашки, свитшоты и футболки. Отдельный стенд отдали под украшения из полимерной глины.

«В нашей лавке каждый может прикоснуться к музыкальным традициям разных народов. Варганы, окарины, флейты, калимбы, поющие чаши и другие инструменты выполнены из дерева, глины, металла», — поделился представитель музыкальной лавочки Алексей.

Для гостей провели также мастер-классы, DJ-сеты, розыгрыши и устроили гастрономические зоны.