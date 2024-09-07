Ярмарка с фермерскими продуктами открылась в Химках

«Фермерский островок» начал работу в Химках. Натуральные продукты по доступным ценам смогут попробовать жители города на сельскохозяйственной ярмарке.

Мясные изделия, ароматные сыры и восточные сладости фермеры расположили на торговых прилавках. Натуральные продукты просты по составу и безопасны даже для детей. Такие продукты не найти в обычных магазинах.

«У нас только свежие ягодки, натуральные соки и исключительно иранская фисташка, которая менее аллергенна для деток. Мы разработали новую формулу, полностью ягодную — это клюква, смородина, есть наша земляника, клубника. Например, уникальный совершенно наш рецепт — это корица и черничный пунш», — отметила производитель шоколада Ольга Абрамова.

«Фермерский островок» раскинулся в торговом центре «Лига» в Новых Химках.

Отметим, что это третья ярмарка в Подмосковье. Всего в России около 80 таких точек.

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