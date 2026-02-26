Ярмарка ремесел прошла в Сычевской школе в Волоколамском округе

Праздник народных ремесел состоялся в образовательном учреждении Волоколамского муниципального округа 22 февраля. Учащиеся, их родители и педагоги организовали конкурс сувениров и выставку «Рукам — работа, душе — праздник».

Ребята вместе с взрослыми изготовили гирлянды и куклы, украсив ими здание школы. На выставке были представлены авторские куклы, вязаные изделия, живописные работы, резные деревянные поделки, свечи и мыло ручной работы.

Ученики пятых классов приняли участие в мастер-классе по изготовлению масленичных сувениров. Юные мастера создали своими руками яркие и оригинальные куклы.

Праздничные мероприятия продолжились в школьном музее. Для семиклассниц провели урок, посвященный женским ремеслам. Девочки познакомились со старинными техниками вышивки и вязания, а также попробовали себя в роли мастериц.