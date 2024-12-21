Ярмарка новогодних товаров откроется в Химках 23 декабря

В Химках заработает ярмарка, на которой представят товары к Новому году. Она расположится вблизи дома № 2б на проспекте Мельникова.

О старте новогодней ярмарки сообщил депутат совета в Химках Артур Каримов.

«На тематических новогодних ярмарках по всей Московской области можно найти все необходимое для самого яркого праздника в году: елочные игрушки, новогодние эксклюзивные позиции и многое другое», — рассказал Артур Каримов.

В Химках также заработали 14 елочных базаров с 20 декабря. Об этом сообщила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Купить сертифицированный символ Нового года можно в Старых и Новых Химках, Левобережном, Подрезкове и Луневском.

Надежда Смирнова отметила, что в Химках в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» запланированы десятки мероприятий, в том числе спектаклей, новогодних елок, спортивных программ, квестов и мастер-классов. На территории округа также пройдут рождественские ярмарки, народные гулянья, областные выставки и фестивали.