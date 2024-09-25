Ярмарка натуральной продукции пройдет в Солнечногорске 5 октября

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на общеобластное мероприятие «Парки. Осень, Заряжай!», которое пройдет в городском парке 5 октября. В программе — ярмарка натуральной продукции, мастер-классы, концерт и многое другое.

На площадке у памятника Михаилу Лермонтову пройдет ярмарка натуральной продукции «Фермерский дворик» и выставка мастеров прикладного искусства, где каждый желающий сможет купить изделия ручной работы. Для юных гостей будет организована анимационная программа «Осенние забавы», творческие мастер-классы и забег «Наперегонки с осенью». Также организаторы подготовили тематическую фотозону «Самоварные истории», а в 13:00 коллективы округа выступят с концертом «Симфония осени».

«Золотая осень радует нас теплыми днями, и мы приглашаем провести выходной всей семьей, с друзьями на свежем воздухе в парке. Уверена, каждый найдет на тематическом мероприятии то, что ему по душе: от вкусных угощений до творческих музыкальных выступлений, — и день оставит массу приятных впечатлений и воспоминаний», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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