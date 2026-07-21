Ярмарка «Ильинская блоха» прошла в Раменском округе

Мероприятие провели 18 июля на территории храма в поселке Ильинский. Оно собрало около 100 участников из разных городов.

История «Ильинской блохи» началась четыре года назад. Первая ярмарка собрала около 30 продавцов старинных и раритетных вещей. Со временем она стала привлекать не только коллекционеров, но и местных мастеров, а число гостей увеличилось более чем втрое.

Двенадцатая ярмарка прошла в новом месте. Если раньше торговые ряды располагались на аллее между улицами Ленинской и Московской, известной жителям как Ильинский Арбат, то в этом году посетителей впервые приняла территория храма Петра и Павла. Собравшихся приветствовал депутат окружного совета Сергей Демин, который поблагодарил настоятеля храма отца Димитрия за поддержку в проведении мероприятия.

Ассортимент на ярмарке оказался самым разным: от старинной утвари и винтажной посуды до советских игрушек, виниловых пластинок, одежды и аксессуаров. Свои работы представили художники, резчики по дереву, мастера по изготовлению мыла и другие ремесленники. Желающие также попробовали медовый квас, приготовленный по старинным русским рецептам. Жители поселка Ильинский и гости мероприятия поделились положительными впечатлениями.