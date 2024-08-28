Ярмарка «Ильинская блоха» пройдет в Раменском округе 31 августа

Пресс-служба администрации городского округа Раменский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Раменский

Традиционная ярмарка пройдет на местном Арбате в поселке Ильинский 31 августа. Десятки торговцев представят товары от заколок до старинных утюгов.

Уже третью ярмарку проведут в Раменском округе. На блошином рынке продавцы выложат на прилавки необычные вещи, в том числе антикварные.

Местом проведения ярмарки станет аллея в поселке Ильинский. Здесь также выступит джаз-бэнд.

Отметим, что идею проведения «Ильинской блохи» предложил в 2021 году директор территориального управления «Ильинский» Сергей Демин. Впервые ярмарку организовали в 2022 году.

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