Ярмарка фермерской продукции пройдет в Звенигороде с 3 по 12 октября

Традиционная ярмарка в микрорайоне Пронина в Звенигороде будет открыта для гостей с 3 по 12 октября. Больше 190 фермерских ярмарок запланировали на территории Подмосковья — об этом сообщило региональное Министерство сельского хозяйство.

Так, на ярмарке можно будет приобрести широкий ассортимент продукции от местных аграриев и производителей: свежие фрукты и овощи по сезону, молочную и мясную продукцию, хлеб и выпечку, консервы, мед и многое другое.

Гостям обычно предлагают не только продукты, но и товары для дома, ремесла и рукоделие, что делает ярмарки приятным и содержательным досугом. Также будет возможность напрямую пообщаться с производителями: узнать происхождение и условия выращивания, получить советы по хранению и выбору продуктов.

Чтобы узнать полный перечень ярмарок октября, их адреса и расписание работы, смотрите официальный сайт ведомства — там размещен актуальный список на весь месяц. Последовательность и точные часы работы площадок можно проверить именно там, так как информация обновляется и дополняется по мере необходимости.