Ярмарка экологических проектов прошла в Химках

Торжественный финал подвел итоги регионального конкурса, который ежегодно организует Министерство экологии и природопользования Московской области. Цель мероприятия — выявить и поддержать эффективные инициативы, способствующие улучшению экологической обстановки и качества жизни.

«Дети — основа нашего будущего. Именно они определяют то, как будет выглядеть окружающий нас мир через несколько лет. Именно поэтому мы уделяем большое внимание вопросам экологического посвящения молодого поколения, проводим познавательные мероприятия в самых разных форматах. Для своих проектов дети всегда берут темы из своей жизни, решают те проблемы, с которыми сталкиваются здесь и сейчас», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В финале было представлено 13 лучших проектов со всего региона. Участники презентовали свои идеи, получили рекомендации от специалистов и были отмечены в пяти номинациях.

«Мы проводим уже не первый подобный фестиваль. Появляются много новых интересных идей и в сфере цифровизации, и в сфере развития охраны окружающей среды. Это очень важное и полезное дело, поэтому мы с радостью отмечаем тех, кто помогает нам делать этот мир чище», — подчеркнул заместитель министра по экологии и природопользованию Московской области Вадим Воронцов.

Для гостей организовали интерактивную программу: мастер-классы, концерт живой музыки, спортивную разминку и дегустацию сладостей.