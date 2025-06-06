Ярмарка экологических проектов пройдет в Химках 6 июня

Масштабная ярмарка экологических проектов состоится в парке имени Льва Толстого в Химках 6 июня в 10:00. Она будет посвящена инновационным идеям в области сохранения природы и создания экологичного будущего планеты.

Организатором ярмарки выступит Министерство экологии и природопользования Московской области.

Увлекательную программу для жителей и гостей округа совместят с финальным этапов конкурса «Экологическая ярмарка». Участники состязания представят посетителям парка 13 лучших проектов и разработок со всего региона. Так, конкурсанты смогут получить обратную связь не только от экспертов, но и от широкой аудитории.

«Ярмарка экологических проектов — это уникальная платформа, объединяющая усилия научной среды, бизнес-сообщества, талантливых студентов и школьников, а также экоактивистов. Их общая цель –реальные позитивные изменения, направленные на улучшение окружающей среды», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Гости парка, которые не имеют отношения к конкурсу, также смогут повеселиться на мастер-классах, принять участие в развлекательных программах и угоститься сладостями.