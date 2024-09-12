День села Осташево отметят в Волоколамском округе 14 сентября

Насыщенную программу подготовили для жителей села Осташево в Волоколамском округе 14 сентября. Праздник начнется с литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Бражниково.

Литургия в храме Благовещения Пресвятой Богородицы начнется в 9:00, а уже в 10:00 на стадионе пройдет турнир по футболу «Победа».

Музей семьи Великого князя Константина Константиновича подготовил программу «Осташевская земля», которая начнется также в 10:00.

Торжественная часть и выступление творческих коллективов запланировано на 14:00 в парке. Помимо этого, буду работать игровые площадки, выставки, ярмарка и мастер-классы. Программа для детей начнется в 16:00, в 17:00 — игра «Камень-ножницы-бумага», а в 17:30 — бумажное шоу.

На протяжении праздники гости смогут сделать снимки у фотозон.

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