Январский субботник прошел в Чехове

Власти Подмосковья из-за аномально теплой для зимы погоды поручили муниципалитетам провести уборку территорий. В Чехове в мероприятии приняли участие глава округа Михаил Собакин, его заместители, депутаты и жители города.
Участники субботника проделали значительную работу. Они очистили прилегающие к жилым домам территории от мусора и собрали его в мешки. Даже если снова выпадет снег, грязи станет заметно меньше, и профильные службы смогут быстрее подготовить округ к летнему сезону. Глава Чехова личным примером показал, что уборка территорий — важная часть внешнего облика муниципалитета.
Работу продолжат сотрудники коммунальных служб. Они будут убирать смет с придомовых территорий, очищать внутриквартальные проезды от снега, а газоны и детские площадки — от мусора.
Стала известна дата похорон погибшего в «Алых парусах» Армена Саркисяна
Главу Воскресенска наградили за организацию соревнований по безопасности
Украинца приговорили к десяти годам колонии за подготовку теракта в Херсонской области
Музей лицея № 21 в Химках пополнился новыми экспонатами из зоны СВО
Клуб «Активное долголетие» в Мытищах передал теплые вещи бойцам СВО
Лекция ко Дню разгрома немецких войск в Сталинградской битве прошла в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте