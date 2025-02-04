Январский субботник прошел в Чехове

Власти Подмосковья из-за аномально теплой для зимы погоды поручили муниципалитетам провести уборку территорий. В Чехове в мероприятии приняли участие глава округа Михаил Собакин, его заместители, депутаты и жители города.

Участники субботника проделали значительную работу. Они очистили прилегающие к жилым домам территории от мусора и собрали его в мешки. Даже если снова выпадет снег, грязи станет заметно меньше, и профильные службы смогут быстрее подготовить округ к летнему сезону. Глава Чехова личным примером показал, что уборка территорий — важная часть внешнего облика муниципалитета.