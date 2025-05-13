Яна Егорян из Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Спортсменка из Подмосковья Яна Егорян выиграла золото на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях. Турнир серии Гран-при на призы Вениамина Решетникова проходил с 9 по 12 мая в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

После победы на чемпионате России в Уфе Яна снова стала лучшей — теперь в личных соревнованиях на всероссийском уровне. В турнире участвовали две олимпийские чемпионки — Егорян и москвичка Ольга Никитина.

В решающем поединке Яна Егорян уверенно обошла Анну Смирнову из Алтайского края. Таким образом, представительница Подмосковья выиграла уже второй крупный турнир подряд, подтвердив свой высокий уровень. Соревнования организовали по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».