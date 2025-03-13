Ямы залатали по просьбе жителей Пушкино

На улице 50 лет Комсомола возле дома № 15 дорожные службы оперативно отреагировали на обращение местных жителей, оставленное на портале «Добродел», и устранили дефекты асфальтового покрытия. На проблемном участке проезжей части, где ранее были зафиксированы ямы, теперь ровные заплатки из нового асфальта.

Местный житель Олег Колганов рассказал, что эта дорога всегда пользуется большим спросом у жителей.

«По ней можно доехать до железнодорожной станции без пробок и светофоров. Местами на асфальте появились трещины и небольшие ямы. Они, конечно, не несли серьезной опасности, но, попав в такую колесом, можно было лишиться нижней подвески на автомобиле. К счастью, теперь все в порядке», — добавил Олег Колганов.

На выполнение всего объема работ коммунальным службам потребовался всего один день.