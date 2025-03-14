Ямы в Наро-Фоминске заделают по просьбе жителей

Жители улицы Рябиновой выразили обеспокоенность состоянием автомобильной дороги со стороны улицы Кольцевой. Основной проблемой, на которую обратили внимание, стало значительное количество колдобин и ям на проезжей части.

«На улице Рябиновой на всем участке дороги нет освещения. Также она усыпана ямами, которые сложно преодолевать как пешком, так и на машине. Просим разобраться в проблеме», — сообщила местная жительница.

Администрация округа оперативно отреагировала на поступившее обращение. Там отметили, что данный участок дороги относится к пятой категории с переходным типом покрытия дорожного полотна.

«Силами МБУ „Благоустройство и дорожное хозяйство“ будут проведены все необходимые мероприятия по устранению ям на дефектных участках дорожного полотна подсыпкой материалом в весенне-летний период 2025 года», — добавили в администрации.