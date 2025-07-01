Ямы в Наро-Фоминске отремонтировали по просьбе жителей

В поселке Калининец продолжаются активные работы по благоустройству, проводимые сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство Калининец». В ответ на обращения жителей в Петровском, а также в микрорайонах Тарасково, дом № 16, КЭЧ, дом № 251 и на улице Фабричной в районе остановки был завершен ямочный ремонт дорожного покрытия.

Эти работы проводились с целью улучшения состояния дорог, повышения безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов. Местные жители выразили благодарность за оперативное реагирование на их обращения и за качественно выполненные работы. Они отметили, что состояние дорог значительно улучшилось после проведенного ямочного ремонта.

Администрация поселка сообщила, что работы по улучшению инфраструктуры и благоустройству будут продолжены. В ближайших планах — реализация проектов по улучшению освещения, озеленению территорий и благоустройству общественных пространств.