Ямы устранили в Серебряных Прудах

В селе Аннино водители могут забыть о риске повреждения автомобиля при въезде в населенный пункт. Дорожные службы оперативно завершили работы по устранению двух глубоких ям, расположенных прямо перед въездом в село.

Теперь дорога, ведущая в Аннино, радует жителей ровным покрытием. Реагирование на проблему стало возможным благодаря прямому обращению жителей в администрацию округа.

«Дорожные службы отреагировали незамедлительно, выполнив ремонт быстро и качественно. Однако ямочный ремонт в Аннино — это лишь часть масштабной программы по благоустройству дорожной инфраструктуры Серебряно-Прудского округа, которая будет активно реализовываться в этом году», — сообщил представитель подрядчика.

Планируется капитальное обновление почти 25 километров региональных и муниципальных дорог, включая как центральные транспортные артерии, так и второстепенные дороги, соединяющие населенные пункты. Для укладки нового асфальтового покрытия будут использоваться современные технологии, что позволит увеличить срок службы дорожного полотна.

Как отметили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, реализация данной программы направлена на улучшение транспортной доступности, снижение аварийности и защиту автомобилей от повреждений.