Ямы устранили на проспекте Науки в Серпухове

Главная задача — ликвидировать аварийные выбоины в кратчайшие сроки, используя технологии, подходящие для межсезонья. Одной из приоритетных зон стал проспект Науки в микрорайоне «Д». На участке от городского рынка до супермаркета дорожники уже провели точечный ремонт, устранив 34 выбоины различной глубины и площади.

«Это позволило значительно повысить безопасность движения на одном из самых оживленных участков города. Для весеннего ремонта в Пущине традиционно делают ставку на литой асфальт. Его главное преимущество — возможность работы при низких температурах и повышенной влажности, когда обычный горячий асфальт укладывать нельзя. Смесь готовят непосредственно на базе „Комбината благоустройства“ из битума и асфальтовой крошки», — сообщили специалисты.

В городском реестре зафиксировано более 300 дефектов. Основной массив повреждений коммунальщики планируют устранить до 1 апреля. На текущей неделе география работ расширится: бригады переместятся на улицу Институтскую, а также займутся восстановлением дорожного полотна на выезде из города — на улице Митинской.