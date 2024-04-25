Ямы отремонтируют в 5 дворах в Чехове к лету | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 09:13 Ямы отремонтируют в 5 дворах в Чехове к лету Медиасток.рф

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К началу лета в Чехове отремонтируют более 8,3 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия во дворах. В ближайшее время планируется привести в порядок пять адресов.

Новый асфальт укладывают вблизи домов № 84/1 и № 84/2 на Московской улице. Сначала с помощью дорожной фрезы рабочие сняли старое покрытие, затем автогудронатор обработал все пространство битумом, и после этого во дворе появились асфальтоукладчик и каток. Вместе со спецтехникой работают 13 специалистов, которые обрабатывают небольшие и сложные участки.

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Двор на Московской улице — одно из пяти пространств, где в ближайшие полтора месяца запланирован ямочный ремонт. В списке также дворы на улицах Чехова, Весенняя и Мира.

«В рамках мониторинга в 2023 году обнаружены недостатки асфальтобетонного покрытия на общей площади более 8,3 тысячи квадратных метров. С 2024 года мы приступили к выполнению работ по устранению этих недостатков», — рассказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен со строительной компанией «Качество строй». Она уже не первый год преображает дороги и дворы в округе.

В Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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