Ямы отремонтируют на 14 дорогах Солнечногорска в июне

Ямочный ремонт продолжается на дорогах общего пользования в Солнечногорске. В июне большими картами приведут в порядок дорожное полотно на 14 дорогах.

Ямочный ремонт в Солнечногорске выполняют в два этапа. На первом специалисты оцифровали и устранили небольшие выбоины. Если в процессе эксплуатации на дорожном полотне образуются новые дефекты — их своевременно отремонтируют. На участках, где еще действуют гарантийные обязательства, устранять недостатки будет подрядчик.

«Мы на 80% больше ям зафиксировали и отремонтировали по сравнению с прошлым годом. Работы не останавливаются, муниципальные контракты заключены», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

На втором этапе отремонтируют большими картами проблемные участки во дворах, где обычного ямочного ремонта недостаточно. Таких точек в плане на этот год 14: на улицах Военный городок, Гражданской, Красной, Ленинградской, Лесной, Юности, в Колхозном переулке и в микрорайоне Рекинцо. Завершить работы планируют в июне.

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