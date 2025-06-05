Ямы отремонтировали во дворах 50 округов Подмосковья

С начала весны во дворах Подмосковья отремонтировали свыше 190 тысяч квадратных метров ям. Работы провели в 50 муниципалитетах.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, программа ямочного ремонта во дворах уже завершена на 35%. Всего специалисты заменили около 194 тысяч квадратных метров покрытия.

Всего в этом году планируют обновить свыше 545 тысяч квадратных метров покрытия вблизи многоквартирных домов.

«В связи с частыми перепадами температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Ожидаем увеличение числа ям и выбоин. Ремонт „большими картами“ в этом случае покажет наиболее высокую эффективность», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В лидерах по проведенным работам Балашиха. В топ также вошли Электросталь, Павловский Посад, Руза и Можайск.