Ямы отремонтировали на Хлебозаводской улице в Пушкино

Благодаря оперативному реагированию на жалобу, оставленную на портале «Добродел», жители дома № 30 на Хлебозаводской улице в Ивантеевке теперь могут забыть о проблеме с ямами. Обеспокоенность горожан вызывало состояние внутридворового проезда и территории возле подъезда, где выбоины создавали неудобства.

После поступления заявки сотрудники муниципального казенного учреждения «Тарасовское» приступили к выполнению ямочного ремонта. Начальник отдела Дмитрий Смирнов рассказал о масштабах проведенных работ.

«Нами был выполнен ямочный ремонт на внутридворовом проезде, расположенном между домом № 30 и зданием городского суда. Это было сделано для того, чтобы снизить аварийность на данном участке дороги. Наши сотрудники заделали более 20 ям различного размера», — сообщил Дмитрий Смирнов.

Особое внимание было уделено крупному провалу, ширина которого достигала более восьми метров. Для выполнения работ была сформирована бригада из четырех строителей, которые заделали все ямы с использованием специальной асфальтовой смеси. После заполнения выбоин покрытие было утрамбовано. В общей сложности было отремонтировано 27 квадратных метров дорожного полотна.

Сообщить о проблемах жители округа могут по телефону муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы: +7 (495) 993-55-01 или через портал «Добродел».