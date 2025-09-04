Ямы отремонтировали на дорогах еще 9 округов Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали ямы на дорогах еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Клину, Чехове, Домодедове и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, ямы отремонтировали на Высоковской улице в Клину, Вокзальной улице в Чехове, улице Шебанцево в Домодедове и Рабочей улице в Солнечногорске.

Работы также прошли в деревне Аксеново, селе Воздвиженское, ДНП Полесье, деревне Бузаково и на улице Центральной в селе Городец.

Участки дорог для ямочного ремонта определяют по результатам обследований. Все работы контролируют при помощи цифровой системы СКПДИ, где каждый объект фиксируют и заносят в базу данных.