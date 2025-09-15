Ямы отремонтировали еще на 8 тротуарах в Подмосковье

Ямы отремонтировали еще на восьми тротуарах в Подмосковье. Работы провели в Красногорске, Долгопрудном, Котельниках и других округах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ямы отремонтировали на Ново-Никольской улице в Красногорске, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Екатерины Дашковой в Серпухове, Дзержинском шоссе в Котельниках, а также на улице 11 Саперов в поселке Нахабино, Осташковском шоссе в деревне Подрезово, в деревне Матвейково и в поселке Майдарово.

«Ямочный ремонт проводится круглый год. В теплое время года дорожники используют горячую асфальтобетонную смесь. Ход и качество работ контролируются через специализированную систему СКПДИ», — отметили в ведомстве.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги в Подмосковье, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность.