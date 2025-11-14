Ямы отремонтировали еще на 5 участках дорог в Коломне

В городском округе Коломна на региональных дорогах устранили повреждения покрытия. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что за минувшую неделю бригады ликвидировали ямы в пяти населенных пунктах.

Работы провели в городе Озеры, деревнях Субботово и Негомож, селе Гололобово, а также на участке Акатьевского шоссе возле села Горы.По информации ведомства, ежедневно в округе устраняют в среднем около 60 ям.

Работы по восстановлению покрытия сейчас проводят не только в Коломне — аналогичные мероприятия продолжаются во всех муниципалитетах Подмосковья.

Зимой ямочный ремонт выполняют с применением литого асфальтобетона и холодных смесей, что позволяет проводить восстановление даже при пониженных температурах.

Мониторинг состояния дорог и устранение дефектов проводят без перерывов. Перечень участков формируют на основе ежедневных обследований с учетом погодных условий.

За процессом ремонта следят через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры: туда загружают фотоотчеты и информацию о каждом восстановленном участке.