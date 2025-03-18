Ямы на внутридворовых проездах заделают в Жуковском по просьбе жителей

Целью инспекции стала проверка качества содержания дворов и оперативное выявление проблем, озвученных местными жителями. В ходе обхода, который охватил дворовые территории на улицах Федотова, Баженова, Гудкова, Фрунзе, Нижегородская и Чкалова, были осмотрены все элементы благоустройства, включая детские и контейнерные площадки, зеленые насаждения и внутридворовые проезды. Особое внимание уделили санитарному состоянию территорий и соблюдению правил благоустройства.

По результатам проверки был выявлен ряд замечаний, касающихся содержания контейнерных площадок, требующих уборки и ремонта, а также необходимости проведения опиловки деревьев.

Одним из наиболее острых вопросов стали ямы на внутридворовых проездах. По итогам инспекции было принято решение о проведении работ по заделке ям на улицах Гудкова, Фрунзе и Нижегородская. Кроме того, жители одного из дворов обратились с просьбой высадить деревья и кустарники. Эта инициатива была поддержана.