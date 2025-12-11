Ямы на тротуарах отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали тротуары на дорогах регионального значения. Пешеходные зоны привели в порядок в 10 округах.

Работы прошли на Центральной улице в микрорайоне Кучино в Балашихе, улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный в Волоколамске, Мытищинской улице в Мытищах, улице Академика Белова в Ступине.

Кроме того, дефекты дорожного покрытия устранили на Московской улице во Фрязине, Аэропортовской улице в Лобне, улице Октябрьской Революции в Коломне, а также на Станционной улице в микрорайоне Новые Подлипки в Королеве.

Ремонт затронул и небольшие населенные пункты. В порядок привели тротуары вдоль Заречной улицы в поселке городского типа Марусино в городском округе Люберцы и Заречной улице в селе Рогачево в Дмитровском округе.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры уточнили, что обследования дорожной сети проводят каждую неделю. Особое внимание специалисты уделяют состоянию дорог и тротуаров, дорожных знаков, остановочных павильонов и светофоров.

Объекты оперативно приводят в порядок, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей Подмосковья.