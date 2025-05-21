Ямы на проспекте Мира отремонтировали во Фрязине

На дублере проспекта Мира, параллельном центральной магистрали и расположенном напротив дома № 20, завершился ямочный ремонт. Ремонтные работы проводились с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Технология включала в себя предварительную подготовку участков с дефектами: рабочие вырезали поврежденные фрагменты асфальта, формируя ровные квадраты, которые затем заполнялись горячим асфальтом.

«Мы проводим локальный ремонт дорожного полотна. Общая площадь обработанных участков составила около 20 квадратных метров. В благоприятных погодных условиях наша бригада способна восстанавливать до 50 квадратных метров дорожного покрытия в день, однако на производительность влияют погодные факторы», — отметил мастер участка Дмитрий Шибалев.

После завершения работ на дублере проспекта Мира ремонтная бригада перебазировалась для продолжения работ на улицу Дудкина, а также во двор дома № 31, расположенного на проспекте Мира, где также требовалось восстановление асфальтового покрытия.