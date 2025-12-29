Ямы на дорогах отремонтировали еще в 4 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» завершили плановый ямочный ремонт на трассах регионального значения в четырех округах Подмосковья. Работы провели на дорогах в четырех муниципалитетах.

В Орехово-Зуевском округе ремонтные бригады устранили повреждения на подъездах к населенным пунктам, включая деревни Асташково, Соболево, Савинская и Чукаево, а также поселок Тополиный и село Ильинский Погост.

В Павлово-Посадском округе аналогичные работы провели на участках дорог в деревенях Крупино и Малыгино, а также возле населенных пунктов Васютино и Борисово.

В Можайском округе ямы отремонтировали на дорогах в поселке Строитель, селе Борисово, а также в деревнях Марково и Кожино, селе Покровское и вблизи деревни Нижнее Сляднево.

В каждом округе ежедневно устраняли в среднем около 30 повреждений дорожного полотна. Для работ использовали современные материалы — литой асфальтобетон и специальные холодные смеси, которые позволяют работать зимой.

Процесс ремонта контролировали через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.